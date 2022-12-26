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Для збурення суспільства у соцмережах поширюють фейки про нібито скасування аварійних відключень, - "Укренерго"

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У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку "Укренерго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Обережно – фейк! В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадують, що аварійні відключення - це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі.

"Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", - додають в "Укренерго".

Також читайте: В енергосистемі значний дефіцит потужності, у низці регіонів аварійні відключення, - "Укренерго"

Для збурення суспільства у соцмережах поширюють фейки про нібито скасування аварійних відключень, - Укренерго 01

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Цікаво, а от звідкіля на свята взялась електроенергія, і в деяких регіонах не вимикали світло від п'ятниці? Накопили на складах, та по кишенях? Чи просто перестали вимикати?
  • Eugen Mk
    Угу. Вас надо бить. Возможно, ногами. Расследовние перетока в европейскую энергосистему покажет.
  • Остап Покотило
    Або екстренні.
    Наші чиновники придумають ще як назвати. Хотілося би їх вислухати, а також і премьера.
    Хай розкажуть про стан справ
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