За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з агропродукцією для Африки, Азії та Європи. ФОТО

В рамках "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з 390 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерства інфраструктури України.

"Серед них балкери ALANDA STAR та SSI PRIVILEGE з 68 тис. тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тис. тонн олії для Індії.

Порти Великої Одеси завантажують понад 860 тис. тонн агропродукції на 24 судна. Далі — очікування на інспекцію Спільного Координаційного центру (СКЦ)", - йдеться в повідомленні.

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Сьогодні в Босфорі очікують інспекції 95 суден, з яких 73 — на захід до портів під завантаження, 22 — вже з українською агропродукцією. Деякі судна очікують у водах Туреччини понад місяць.

Наразі по "зерновому коридору" рухаються 3 судна під завантаження 93 тис. тонн агропродукції.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 594 судна, які експортували 15,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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