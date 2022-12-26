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Артилеристам 45-ї бригади, які воюють під Бахмутом, передали дрони, комплекти зимової форми, пічки-буржуйки та водонагрівач. ФОТОрепортаж

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Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт привіз в артилерійську бригаду дрони, комплекти зимової форми, а також пічки-буржуйки та водонагрівач. Військові кажуть: все це дуже потрібно, все вчасно і актуально.

 "Від імені особового складу 45-ї бригади і зокрема нашого 59-го дивізіону імені Нестора Махна", – каже артилерист, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Артилеристам 45-ї бригади, які воюють під Бахмутом, передали дрони, комплекти зимової форми, пічки-буржуйки та водонагрівач 01

"Ви всі вже знаєте, що багато партійців "Європейської Солідарності" з перших днів повномасштабного вторгнення боронять нашу країну у лавах ЗСУ. Цього разу ми привезли допомогу 45-й окремій артилерійській бригаді на бахмутський напрямок. Наші артилеристи знищують російських покидьків у промислових масштабах, а ми хочемо їм допомогти в такій добрій справі", – пояснив Петро Порошенко у Facebook.

Артилеристам 45-ї бригади, які воюють під Бахмутом, передали дрони, комплекти зимової форми, пічки-буржуйки та водонагрівач 02

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Артилеристам 45-ї бригади, які воюють під Бахмутом, передали дрони, комплекти зимової форми, пічки-буржуйки та водонагрівач 03

"Дуже багато наших побратимів зараз тут під Бахмутом, де найважче. Серед них Степан Барна, Тарас Юрик та Юрій Луценко. Пишаюся тим, що в мене такі друзі, які всіма своїми силами відстоюють Україну зараз, а згодом будуватимуть її успішне майбутнє. Переможемо", – наголошує п’ятий Президент.

Артилеристам 45-ї бригади, які воюють під Бахмутом, передали дрони, комплекти зимової форми, пічки-буржуйки та водонагрівач 04

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Топ коментарі

  • ruda
    а зелена гнида хоть щось передала на передову?
  • Sav UA
    передала кримінальну відповідальність бійцям які в окопах сидять.
  • Павло ШОвте
    Порошенко подарував мобільну котельню в Миколаїв... надав мобільну лазню ЗСУ... підігнав броньовики десантникам... купив рації... привіз пекарню в Херсон... купив.. знайшов... дістав... привіз...
    Зеленський, як і раніше - не втік...
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