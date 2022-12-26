У Сербії вандали розмалювали літерами Z мурал із Лесею Українкою. ФОТОрепортаж

У Белграді невідомі в ніч проти понеділка вчинили акт вандалізму проти муралу, присвяченому українській письменниці, поетесі та перекладачці Лесі Українці – розмалювали його літерами Z і гаслами про "нацизм".

Про це повідомила сербська культурна спілка "Крокодил", що опікується муралом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", .

За її словами, мурал із Лесею Українкою частково замалювали трьома літерами Z, які Росія використовує як символ агресії проти України, а також написами сербською: "Це Сербія!", "Тут такому не місце!" і "Тут нацизму немає".

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Спілка підкреслює "неправдоподібний" характер цих написів, оскільки Леся Українка – визнана в Європі поетеса й письменниця кінця ХІХ – початку ХХ століття, яка "була політичною активісткою та феміністкою, збирачкою народної творчості, високоосвіченою поліглоткою", що не має стосунку до нацизму.

"Крокодил" закликав владу Сербії відреагувати на "акт вандалізму, який поширює ненависницькі й праворадикальні сигнали та непрямим чином загрожує безпеці громадян".





Мурал Лесі Українці в Белграді з’явився не пізніше початку жовтня 2022 року. Його створення оплатила спілка "Крокодил" у межах проєкту зі створення муралів і графіті для протидії мові ненависті, автор побажав залишитись невідомим.

Культурна спілка "Крокодил" була створена у 2009 році за підтримки Європейського Союзу для налагодження культурного обміну в межах Західних Балкан, а також регіону з рештою Європи. Спілка стала відомою своїми літературними фестивалями та дискусіями на теми майбутнього Європи, впливу міграції та мовного націоналізму.

Це не перший випадок, коли символ російської агресії з'являється на пов'язаних із Україною культурних пам'ятках у Сербії. На початку квітня латинська літера Z була помічена на пам'ятнику українському поетові Тарасу Шевченку в сербському місті Нові-Сад.