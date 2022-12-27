Вночі окупанти п’ять разів ударили по Нікопольщині із "Градів" та важкої артилерії. ФОТОрепортаж

Ворог обстріляв три громади на Дніпропетровщині - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тиша тривала недовго…



Цієї ночі російські окупаційні війська п’ять разів ударили по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії.



40 ворожих снарядів прилетіли у три громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. Люди вціліли.



У Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.



У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили й парники та магазин.



У Марганецькій громаді наслідки нічних ударiв ще з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, в решті районів тривога сповіщала про небезпеку, та минулося без атак, і на цю хвилину спокійно.

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