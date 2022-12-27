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Вночі окупанти п’ять разів ударили по Нікопольщині із "Градів" та важкої артилерії. ФОТОрепортаж

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Ворог обстріляв три громади на Дніпропетровщині - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тиша тривала недовго…

Цієї ночі російські окупаційні війська п’ять разів ударили по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії.

40 ворожих снарядів прилетіли у три громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. Люди вціліли.

У Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили й парники та магазин.

У Марганецькій громаді наслідки нічних ударiв ще з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в решті районів тривога сповіщала про небезпеку, та минулося без атак, і на цю хвилину спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині ніч минула без тривог і атак, це третя тиха ніч за 5,5 місяця на Нікопольщині

Вночі окупанти п’ять разів ударили по Нікопольщині із Градів та важкої артилерії 01
Вночі окупанти п’ять разів ударили по Нікопольщині із Градів та важкої артилерії 02
Вночі окупанти п’ять разів ударили по Нікопольщині із Градів та важкої артилерії 03

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