Вночі окупанти п’ять разів ударили по Нікопольщині із "Градів" та важкої артилерії. ФОТОрепортаж
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тиша тривала недовго…
Цієї ночі російські окупаційні війська п’ять разів ударили по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії.
40 ворожих снарядів прилетіли у три громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. Люди вціліли.
У Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.
У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили й парники та магазин.
У Марганецькій громаді наслідки нічних ударiв ще з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в решті районів тривога сповіщала про небезпеку, та минулося без атак, і на цю хвилину спокійно.