Наслідки обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Донеччина під обстрілами росіян, поліцейські документують руйнування. Окупаційні війська завдали 7 ударів по житловому сектору. Поранено цивільних мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, ворожі снаряди поцілили в міста Авдіївка, Бахмут, смт Велика Новосілка, села Карлівка, Іванівка, Островське. Пошкоджено 7 цивільних об’єктів – оселі та магазин мобільної техніки.

"Внаслідок артилерійського удару в Бахмуті руйнувань зазнав багатоквартирний будинок та приміщення магазину. У селі Іванівське внаслідок російської атаки поранено мирного жителя. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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