Із фасаду театру в Чернівцях демонтували погруддя Пушкіна. ФОТО
Про це у фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна рада, передає Цензор.НЕТ.
"З фасаду Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської зняли гіпсове погруддя російського поета Олександра Пушкіна", - повідомляє Чернівецька обласна рада.
Тут зауважили, що для демонтажу викликали автовишку.
На дозвіл демонтувати бюст чекали кілька місяців.
"Оскільки будівля є пам’яткою архітектури національного значення, його мало надати Міністерство культури та інформаційної політики України", - додали в облраді.
Зазначається, що погруддя Пушкіна зберігатимуть як артефакт у складському приміщенні театру, поруч із бюстом Сталіна.
Жителям Чернівців обіцяють надати можливість визначити, чиє погруддя встановити на фасаді театру. Для цього з’явиться анкета на сторінці театру у Facebook. Серед варіантів – Юрій Федькович, Леся Українка та інші відомі українці.
Раніше у Чернівцях демонтували два пам'ятники Пушкіну, які не мали ні історичної, ні культурної цінності. Погруддя на фасаді театру було третім з трьох пам'ятників російському поетові в Чернівцях.