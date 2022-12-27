Із фасаду театру в Чернівцях демонтували погруддя Пушкіна. ФОТО

У Чернівцях з фасаду будівлі обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської демонтували гіпсове погруддя Пушкіна.

Про це у фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна рада, передає Цензор.НЕТ.

"З фасаду Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської зняли гіпсове погруддя російського поета Олександра Пушкіна", - повідомляє Чернівецька обласна рада.

Тут зауважили, що для демонтажу викликали автовишку.

На дозвіл демонтувати бюст чекали кілька місяців.

"Оскільки будівля є пам’яткою архітектури національного значення, його мало надати Міністерство культури та інформаційної політики України", - додали в облраді.

Зазначається, що погруддя Пушкіна зберігатимуть як артефакт у складському приміщенні театру, поруч із бюстом Сталіна.

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Жителям Чернівців обіцяють надати можливість визначити, чиє погруддя встановити на фасаді театру. Для цього з’явиться анкета на сторінці театру у Facebook. Серед варіантів – Юрій Федькович, Леся Українка та інші відомі українці.

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Раніше у Чернівцях демонтували два пам'ятники Пушкіну, які не мали ні історичної, ні культурної цінності. Погруддя на фасаді театру було третім з трьох пам'ятників російському поетові в Чернівцях.