Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 6880 мирних жителів, - ООН. ІНФОГРАФІКА
Такі дані за період з 24 лютого до 26 грудня оприлюднило Управління верховного комісара ООН із прав людини, інформує Цензор.НЕТ.
Лише у грудні УВКПЛ ООН зафіксувало 165 випадків загибелі і 516 – поранення цивільних в Україні. Всього ж загинули щонайменше 6884 мирних жителя, поранення дістали 10947 осіб.
В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень усе ще потребують підтвердження.
"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.
В УВКПЛ ООН вказують на те, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.