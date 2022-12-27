Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 6880 мирних жителів, - ООН. ІНФОГРАФІКА

Найчастіше в Україні люди гинуть через російські обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетних і авіаударів.

Такі дані за період з 24 лютого до 26 грудня оприлюднило Управління верховного комісара ООН із прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

Лише у грудні УВКПЛ ООН зафіксувало 165 випадків загибелі і 516 – поранення цивільних в Україні. Всього ж загинули щонайменше 6884 мирних жителя, поранення дістали 10947 осіб.

В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень усе ще потребують підтвердження.

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"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

В УВКПЛ ООН вказують на те, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.

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