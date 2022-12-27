Росіяни обстріляли пологовий будинок у Херсоні. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у фейсбуці.
"Терористи вкотре цілили в дитячі життя. Сьогодні у цьому пологовому народилося двоє немовлят. Один з малюків з'явився на світ за кілька хвилин до того, як стіни пологового були зруйновані російськими снарядами", - написав Ляшко.
За його словами, Росія підступно обстріляла черговий пологовий будинок у Херсоні.
"Чи знали терористи, куди цілять? На 11-му місяці війни можу з впевненістю сказати, що так. Адже кожного дня наші лікарні і пологові стають мішенями для російських ракет та снарядів", - додав Ляшко.
Він заявив, що, на щастя, цього разу, ні малюки, ні породіллі, ні працівники лікарні не постраждали.
Ляшко зауважив, що не маючи успіхів на полі бою, Росія намагається воювати з новонародженими українцями.