Росія будує укріплення в окупованому Криму, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Росія розпочала будівництво інженерних укріплень в окупованому Криму на випадок бойових дій. Вздовж західного узбережжя півострова зводиться оборонна лінія, що складається з траншей, окопів, протитанкових пірамід та мінних полів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Перші повідомлення про копання траншей на кримському узбережжі з'явилися 9 грудня. Йшлося про населені пункти Чорноморське, Міжводне, Північне.

Наступного дня у телеграм-каналі "Крымский ветер" було опубліковано фотографії та відеозаписи з виритими траншеями. Зіставлення знімків з панорамами вулиць на сервісі "Яндекс.Карты" підтверджує, що місце зйомки справді знаходиться у смт Чорноморське, біля будинку номер 56 на Озерній вулиці.

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Однак окупаційна влада наголошувала, що траншеї риють для планового укладання комунікацій. "Дитячий пляж, де ведуться земляні роботи, є другим за значимістю у селищі. Інфраструктура там справді кульгає, води немає. Тому адміністрація вирішила протягнути до місця відпочинку водопровідну трубу", - йдеться у публікації.

Однак, судячи з знімків, траншеї мають характерну зигзагоподібну форму. Так зазвичай виглядають рови, які створюються для оборони місцевості. Крім того торік селищний пляж реконструювали.

Бажання викопати траншеї на селищному пляжі можливо пов'язане з тим, що в безпосередній близькості від нього знаходяться військові об'єкти: колишні позиції ППО, покинута окрема ракетна технічна частина (військова частина А-2091), територія колишнього 296-го Констанцського дивізіону ракетних катерів, а також колишні позиції для розміщення ракетних систем С-200.

15 грудня будівництво берегових загороджень помічено в 55 кілометрах від Чорноморського, на пляжі на околицях села Молочне Сакського району. Це підтвердили в українській розвідці.

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На підступах до пляжу російські війська перекрили дорогу та розмістили саморобні таблички, які попереджають про мінування території. За допомогою сервісу "Яндекс.Карти" вдалося встановити, що таблички з'явилися на вузькій перемичці між озерами Солоне (Терекли) та Конрад, поряд із котеджним селищем "Щастя біля моря".

Розміщення загороджень у цій частині західного узбережжя Криму також не випадкове. Поблизу знаходиться одразу кілька російських військових об'єктів: 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс військ повітряно-космічної оборони, діючий дивізіон ППО, оснащений зенітно-ракетними системами С-300, трасовий радіолокатор "Скеля-2М".

Крім того, в цій же частині півострова знаходяться військовий аеродром у селищі Новофедорівка та авіаремонтний завод в Євпаторії.

18 грудня у мережі з'явилися фотографії траншей, виритих на пляжі у селищі Міжводне Чорноморського району. Крім ровів, на пляжі з'явилися обладнані вогневі точки, укріплені мішками з піском. Зіставлення опублікованих кадрів зі знімками з телеграм-каналу бази відпочинку "Круїз" та з фотографіями кафе "Нептун" у Міжводному доводить, що окопи були вириті саме у цьому населеному пункті.

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"Схоже, що російська армія готується до оборонних дій і на південному заході півострова. Останнім часом жителі Севастополя неодноразово бачили на вулицях трали, які перевозили бетонні модулі для спорудження довгострокових вогневих точок. Автопоїзди із залізобетонними виробами були помічені на проспекті Жовтневої Революції, на Камишовому шосе та на вулиці Вакуленчука. В останньому випадку, судячи з напрямку руху, трал міг їхати у бік бухти Козачої, де дислокується 810-та окрема гвардійська бригада морської піхоти", - доходять висновку медійники.