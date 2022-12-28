Нікопольщина всю ніч потерпала від ворожих ударів, район обстрілювали "Градами" та важкою артилерією, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисти 8 разів обстріляли Нікопольщину із "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Нікопольщина знову усю ніч потерпала від ворожих ударів. Росіяни 8 разів обстріляли район із "Градів" та важкої артилерії.

"Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Люди неушкоджені. Найбільше постраждала Червоногригорівська громада. Російські снаряди понівечили там з десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач. Побили 20 сонячних панелей", - йдеться у повідомленні..

У інших районах ніч з однією тривогою та без надзвичайних ситуацій. І наразі все спокійно.

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