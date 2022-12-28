Минулої доби окупанти поранили трьох мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 27 грудня, російські окупанти поранили трьох мирних жителів Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 27 грудня росіяни поранили 3 цивільних на Донеччині - у Бахмуті. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.

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