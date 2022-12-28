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Затримано зрадника, який допоміг рашистам перейменувати вулиці на тимчасово окупованій Луганщині, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході багатоетапних слідчо-оперативних дій у Києві та звільнених територіях сходу України.

Зловмисником виявився колишній керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, після захоплення українського міста він одним з перших підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили очільником створеного агресором місцевого "муниципального унитарного предприятия по благоустройству".

"Перебуваючи на "посаді" він допомагав окупаційній адміністрації організовувати "масові" заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії РФ. Також виконував вказівку Москви щодо перейменування вулиць захопленого міста "радянськими" назвами. Для цього особисто підписував відповідні "розпорядчі" документи і контролював процес "совєтизації" міської інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Втім, під час контрнаступу ЗСУ колаборант втік до країни-агресора, де з вересня цього року переховувався від правосуддя. Але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і "загубитися" в столиці нашої держави.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили плани зловмисника, встановили маршрути його переміщення і затримали у Києві.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.

Затримано зрадника, який допоміг рашистам перейменувати вулиці на тимчасово окупованій Луганщині, - СБУ 01
Затримано зрадника, який допоміг рашистам перейменувати вулиці на тимчасово окупованій Луганщині, - СБУ 02

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Є пропозиція: повісить його на площі Гарантію даю - жителі увічнять його пам"ять - неофіційно будуть називать її "площа повішеного"
  • Snart
    у ході багатоетапних слідчо-оперативних дій у Києві та звільнених територіях сходу України. Джерело: https://censor.net/ua/p3389767

    Перебуваючи на "посаді" він допомагав окупаційній адміністрації організовувати "масові" заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії РФ. Також виконував вказівку Москви щодо перейменування вулиць захопленого міста "радянськими" назвами. Для цього особисто підписував відповідні "розпорядчі" документи і контролював процес "совєтизації" міської інфраструктури" Джерело: https://censor.net/ua/p3389767

    Скільки співробітників скільки годин витратили для проведення багатоетапний дій щоб спіймати «двірника»?
    Ні, це також треба, але почніть вже з «верхів»!
  • Vika Lysenko
    Ещё руки пачкать ,вВеликобритании предателей во время войны вешали
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