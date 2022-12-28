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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

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Херсон перебуває під цілодобовим вогнем ворога: минулої доби пошкоджені пологове відділення, дитячий садочок та десятки будинків

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, російська армія вкотре атакувала Херсонщину з реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії та мінометів. Під масованим ударом ворога опинилися громади Бериславського та Херсонського районів, росіяни били прицільно по мирних людях і цивільних об'єктах.

"Обласний центр російські війська обстрілювали цілодобово, намагаючись знищити об’єкти інфраструктури. У місті російські снаряди понівечили десятки приватних будинків, багатоповерхівки, пологове відділення лікарні, хлібзавод, склади, дитячий садочок, газопровід, автомобілі", - йдеться у повідомленн.

За даними Нацполіції, є постраждалі серед мирного населення. Під час артилерійського обстрілу смт Антонівка мінно-вибухові травми отримала 44-річна жінка. У Корабельному районі під час артобстрілу отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення подружжя пенсіонерів. На місцях "прильотів" працювали слідчо-оперативні групи поліції та екстрені служби. За минулу добу поліція відкрила 41 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині.

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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 02
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