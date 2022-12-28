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В Одесі проводять демонтаж пам’ятника Катерині ІІ. ФОТОрепортаж

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З ранку 28 грудня в Одесі почали демонтувати пам’ятник Катерині Другій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Думська".

Рух транспорту на площі перекрито. Комунальники почали підготовку до демонтажу, вони розбирають нещодавно зведений навколо пам'ятника саркофаг. На місці перебуває велика кількість охорони.

Нагадаємо, рішення про демонтаж пам'ятника Одеська міськрада ухвалила 30 листопада. Скульптурну композицію вирішили передати на зберігання до Одеського художнього музею.

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Фігура імператриці не має історичної цінності, її було відлито 2007 року, а фігури фаворитів - експонати, що перебувають на балансі Музею Блещунова.

В Одесі проводять демонтаж пам’ятника Катерині ІІ 01
В Одесі проводять демонтаж пам’ятника Катерині ІІ 02
В Одесі проводять демонтаж пам’ятника Катерині ІІ 03
В Одесі проводять демонтаж пам’ятника Катерині ІІ 04
В Одесі проводять демонтаж пам’ятника Катерині ІІ 05

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Топ коментарі

  • Ярема Стогін b9074bab
    Х-ве рішення. Такі штуки треба миттєво роздробити на щебінь і використати як матеріал для відновлення зруйнованого кацапами. "Поставити "на зберігання" - то створити новий гадюшник для зборищ всякої ватної, антиукраїнської пиз.оти і нового "дома профсоюзов" (бдаго, що там там ще не все вигоріло- місця всім вистачить).
    Точ-у-точ, як свого часу зробили румуни з Ніколає і Єлєною Чаушеску - впіймали, миттю розстріляли і продемонстрували відео на весь світ. І у прибічників режиму зразу же опустилися руки і припинився опір: не стало вождя, не стало надії.
    Те ж саме з пам"ятником кату суворову в Ізмаїлі - теж поставили "на зберігання"...
  • Дмитрий Брынза
    "Старинный памятник рушат." "Достояние народа." "Основателю города."- Скоро на рассейских сми.
  • Viktor Lisenko
    горе то какое
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