В Одесі проводять демонтаж пам’ятника Катерині ІІ. ФОТОрепортаж

З ранку 28 грудня в Одесі почали демонтувати пам’ятник Катерині Другій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Думська".

Рух транспорту на площі перекрито. Комунальники почали підготовку до демонтажу, вони розбирають нещодавно зведений навколо пам'ятника саркофаг. На місці перебуває велика кількість охорони.

Нагадаємо, рішення про демонтаж пам'ятника Одеська міськрада ухвалила 30 листопада. Скульптурну композицію вирішили передати на зберігання до Одеського художнього музею.

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Фігура імператриці не має історичної цінності, її було відлито 2007 року, а фігури фаворитів - експонати, що перебувають на балансі Музею Блещунова.









