Буданов відвідав позиції Сил оборони у Бахмуті: визначив завдання та нагородив воїнів. ФОТО

Упродовж 27-28 грудня поточного року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, генерал-майор Буданов заслухав доповідь командирів підрозділів ГУР МО України, визначив завдання та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.

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