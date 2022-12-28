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Буданов відвідав позиції Сил оборони у Бахмуті: визначив завдання та нагородив воїнів. ФОТО

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Упродовж 27-28 грудня поточного року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, генерал-майор Буданов заслухав доповідь командирів підрозділів ГУР МО України, визначив завдання та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.

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Буданов відвідав позиції Сил оборони у Бахмуті: визначив завдання та нагородив воїнів 01
Буданов відвідав позиції Сил оборони у Бахмуті: визначив завдання та нагородив воїнів 02
Буданов відвідав позиції Сил оборони у Бахмуті: визначив завдання та нагородив воїнів 03
Буданов відвідав позиції Сил оборони у Бахмуті: визначив завдання та нагородив воїнів 04
Буданов відвідав позиції Сил оборони у Бахмуті: визначив завдання та нагородив воїнів 05
Буданов відвідав позиції Сил оборони у Бахмуті: визначив завдання та нагородив воїнів 06
Буданов відвідав позиції Сил оборони у Бахмуті: визначив завдання та нагородив воїнів 07

Топ коментарі

  • Олександр Вільчинський
    Це той буданов, що в лютому заявляв що розвідка не має даних про підготовку рахуїв до війни, коли весь світ кричав зворотнє, воно кричало що війни не буде, і це воно заявляло як голова розвідки, і кричало що розвідка британії *****. Це також і йому ми маємо «дякувати» за втрачену херсонщину, запоріжчину, ЗАЕС, та інші подарунки рашкі, в нормальній країні він би вже сидів за зраду а в нас він ще один герой що не втік, ми як нація збоченців, ми зі зрадників робим ідолів, а малиб їх карати
  • Vadim Smirnoff
    А его сожитель гогилашвили тоже ставил задачи ?
  • Alex_Dimitrov
    раздобрел Кирилл на штабной работе, еле каска на лицо налезает )
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