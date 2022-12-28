Буданов відвідав позиції Сил оборони у Бахмуті: визначив завдання та нагородив воїнів. ФОТО
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Упродовж 27-28 грудня поточного року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, генерал-майор Буданов заслухав доповідь командирів підрозділів ГУР МО України, визначив завдання та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.