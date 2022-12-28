У Мінську військові тренуються переходити з мирного на воєнний час, - Міноборони РБ. ФОТОрепортаж
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Військовослужбовці білоруської армії тренуються переходити з мирного на воєнний час.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Білорусі у Telegram.
"Відповідно до плану раптових перевірок рівня бойової та мобілізаційної готовності, затвердженого начальником управління служби військ Збройних Сил, у Мінській військовій комендатурі проводиться комплекс заходів щодо переведення з мирного на воєнний час.
Основна мета заходу - перевірка знань військовослужбовців та оцінка їх дій при приведенні військової частини у вищі ступені бойової готовності", - йдеться в повідомленні.