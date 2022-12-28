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У Мінську військові тренуються переходити з мирного на воєнний час, - Міноборони РБ. ФОТОрепортаж

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Військовослужбовці білоруської армії тренуються переходити з мирного на воєнний час.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Білорусі у Telegram.

"Відповідно до плану раптових перевірок рівня бойової та мобілізаційної готовності, затвердженого начальником управління служби військ Збройних Сил, у Мінській військовій комендатурі проводиться комплекс заходів щодо переведення з мирного на воєнний час.

Основна мета заходу - перевірка знань військовослужбовців та оцінка їх дій при приведенні військової частини у вищі ступені бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

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У Мінську військові тренуються переходити з мирного на воєнний час, - Міноборони РБ 01
У Мінську військові тренуються переходити з мирного на воєнний час, - Міноборони РБ 02
У Мінську військові тренуються переходити з мирного на воєнний час, - Міноборони РБ 03
У Мінську військові тренуються переходити з мирного на воєнний час, - Міноборони РБ 04
У Мінську військові тренуються переходити з мирного на воєнний час, - Міноборони РБ 05

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - Где в армии служил?
    - В Вицебскай брыгаде!
    - Кем? Снайпер? Командир БМД?
    - Да я толька плац падметал да картошку на кухне чистил!
    - А что же ты делать будешь, кагда "бендеры" нападут?
    - То, ша умею: начищу им картошки да плац падмету!
  • arye z.
    Лука, не тупи.
    Ты за 28 лет доказал, что хотя и изрядная сволочь, но не дурак.
    Ты 28 лет умудрялся проскальзывать между струек - ни нашим и ни вашим. Тем и жив остался.
    А если сейчас дашь *********** втянуть себя в безумную авантюра, то это станет концом и твоей страны, и твоего народа и тебя самого.
  • Maksim Perepelitca
    ..Цікаво , офіцер на першому фото - на якому вже місяці . ??
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