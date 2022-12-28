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Зрадника, який "зливав" позиції ЗСУ у Краматорську, засуджено до 11 років ув’язнення, - СБУ. ФОТО

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Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів на території регіону у березні цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Тelegram-канал СБУ

"У результаті слідчо-оперативної роботи зібрано беззаперечні докази вини ще одного поплічника агресора. Ним виявився інформатор бойовиків незаконних збройних формувань, які входять до складу Південного військового округу РФ. Після початку повномасштабного вторгнення він збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донеччини", - йдеться в повідомленні. 

У спецслужбі зазначили, що місцевий мешканець намагався виявити бойові позиції та фортифікаційні споруди ЗСУ в районі Краматорська. На співпрацю з ворогом пішов добровільно. 

Для отримання інформації військового характеру на чоловіка вийшла його однокласниця, яка входить до складу одного з терористичних угруповань "ДНР" і перебуває на тимчасово окупованій території сходу України.

Саме їй агент передавав закриті відомості щодо розташування українських військ. Про отриману інформацію вона "звітувала" ватажкам бойовиків і командуванню російських загарбників.

Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки й проведення ракетних ударів по Краматорську. Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами листування з ворогом через месенджери.

За матеріалами СБУ суд призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

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Зрадника, який зливав позиції ЗСУ у Краматорську, засуджено до 11 років ув’язнення, - СБУ 01Зрадника, який зливав позиції ЗСУ у Краматорську, засуджено до 11 років ув’язнення, - СБУ 02
Зрадника, який зливав позиції ЗСУ у Краматорську, засуджено до 11 років ув’язнення, - СБУ 03

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Топ коментарі

  • ViktorXP
    і 11 років істиме харч за рахунок платників податків...

    може їх розстрілювати нах...?
  • Олександр Смага 37225daa
    Саме головне,щоб цього не виіпаного пі тараса,відправили відбуввть покарання в Західну Україну(в ідеалі Климентовичі або Сокиряни) Пора йому на каміноломню кайлом довбуть камінь. Ну і вишенька на торт, треба щоб йому місцеві "мурчики" влаштували йому "вирвані годи" Щоб один день лагеря, для нього був як десять років.А тамо місцеві блотюки, ой як не ******* таку публіку. Його тамо просто розірвуть як " марлеві труси" Щоб ця бл яді на, сама просила у Бога смерті. А ще краще, щоб він вздьорнувся. Пі тарасу повинна бути смерть, як мразюці.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    На гілляку запроданця!
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