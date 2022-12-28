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Супутникові знімки зафіксували оборонні споруди на півдні окупованого Криму. ФОТО
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Оприлюднено супутникові знімки, як російські загарбники окопуються навколо радіолокаційної станції біля с. Лазурне на південному березі Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter швейцарського OSINT-аналітика Бенджаміна Пітте.
"Російські військові вирили окопи навколо радіолокаційної станції біля Лазурного на півдні Криму", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що траншеї видно на супутникових знімках високої роздільної здатності. Система окопів, можливо, була розширена після того, як було зроблено знімки.