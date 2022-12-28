Супутникові знімки зафіксували оборонні споруди на півдні окупованого Криму. ФОТО

Оприлюднено супутникові знімки, як російські загарбники окопуються навколо радіолокаційної станції біля с. Лазурне на південному березі Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter швейцарського OSINT-аналітика Бенджаміна Пітте.

"Російські військові вирили окопи навколо радіолокаційної станції біля Лазурного на півдні Криму", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що траншеї видно на супутникових знімках високої роздільної здатності. Система окопів, можливо, була розширена після того, як було зроблено знімки.

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