Новини Фото • Окупація Криму

Супутникові знімки зафіксували оборонні споруди на півдні окупованого Криму. ФОТО

9 96917
Оприлюднено супутникові знімки, як російські загарбники окопуються навколо радіолокаційної станції біля с. Лазурне на південному березі Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter швейцарського OSINT-аналітика Бенджаміна Пітте.

"Російські військові вирили окопи навколо радіолокаційної станції біля Лазурного на півдні Криму", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що траншеї видно на супутникових знімках високої роздільної здатності. Система окопів, можливо, була розширена після того, як було зроблено знімки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму власників пансіонатів змушують розміщувати російських військових

Супутникові знімки зафіксували оборонні споруди на півдні окупованого Криму 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • владимир Мозговой 43ea6269
    навіть ці імбіцили готуються,а в нас були "шашлички"
  • Руслан Скрипник
    то не окопи - то велика могила для чмобіків
  • Имярек
    Камні с нєба - то вони, нє?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини