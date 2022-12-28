З портів Великої Одеси за два дні експортували понад 400 тис. тонн агропродукції. ФОТО

В рамках "Зернової ініціативи" за 2 дні з портів Великої Одеси 11 суден експортували 422 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Серед них балкер ALANDA STAR з 30,8 тис. тонн пшениці для Єгипту, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тис. тонн олії для Індії.

"Ключовою перешкодою в роботі "зернового коридору" залишається гальмування з боку РФ під різними приводами інспекції суден в Босфорі. Це призвело до стабільної черги в 90+ суден, мільйонних збитків вантажовласників, недоекспорту мінімум в 5-6 млн тонн впродовж року", - зазначили у Міністерстві.

Станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікують 96 суден, з яких 71 судно — на вхід до портів, а 25 — вже завантажені агропродукцією. Щоденно відбувається 6 з 10 запланованих інспекцій. Окрім зменшення кількості інспекційних груп, російська сторона вдалась до тактики затягування часу самих інспекцій через вимоги перевіряти параметри суден, які не регламентуються документами СКЦ та не мають жодного відношення до предмета перевірки. Через такі дії скорочується кількість флоту, який рухається під завантаження українською агропродукцією.

Таким чином нещодавно порт Одеси відправив балкер BRAVE M з 28 тис. тонн зерна для африканської Лівії. До цього він місяць очікував на інспекцію в коридорі, щоб зайти до порту під завантаження.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 605 суден, які експортували 15,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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