Рашисти обстріляли Куп’янщину, влучили у багатоповерхівку, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог не припиняє обстрілювати мирні населені пункти Харківщини в Куп’янському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні приблизно об 11:30 ворожий снаряд влучив в житловий багатоквартирний будинкок в с. Ківшарівка.

"Квартира зазнала значних руйнувань. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.









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