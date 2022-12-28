Рашисти обстріляли Куп’янщину, влучили у багатоповерхівку, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Ворог не припиняє обстрілювати мирні населені пункти Харківщини в Куп’янському районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні приблизно об 11:30 ворожий снаряд влучив в житловий багатоквартирний будинкок в с. Ківшарівка.
"Квартира зазнала значних руйнувань. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.