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Опубліковано фото готелю, в якому затримали Жеваго. ФОТО

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Костянтина Жеваго затримали в готелі Le K2 Palace Courchevel на французькому гірськолижному курорті Куршевель.

Фото готелю опублікував журналіст Михайло Ткач, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Готель Le K2 Palace Courchevel, в якому затримали Костянтина Жеваго", - підписав він знімки.

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За інформацією з сайту Booking.com, ніч у номері на двох в цьому готелі коштує близько 57 тис.

Номери майже на всі дні заброньовані. (Фото з сайту Booking.com).

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 грудня Костянтина Жеваго затримали в Куршевелі за запитом української сторони. Його підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Михайло Ухман

    1 д. ·

    Тут можна дізнатися імена депутатів, ініціаторів скандального закону, який закликає карати рядових військових.

    З "відомих" законотворців, можна відзначити: Безуглу, Арахамію, Гетьманцева, Аллахвердієва ( та сама, яка приймає подарунки на 20 мільйонів гривень), Клочко, який не може пояснити свої доходи...

    Цей закон і взагалі емоції, які розгорнулися навколо нього, ще раз підкреслюють, ми - не готувалися до війни на відміну від росіян. ( Привіт Тарану, який кілька років розвалював нашу армію, а тепер отримав від президента посаду посла в Європі).

    Дехто намагається зробити винним Валерія Залужного. Проте ніхто не задумується, що Головнокомандувач воює тими силами, які отримав в 2021 році.

    Проблеми є і про них потрібно говорити, вирішувати, а не рубати з плеча.

    Потрібно "говорити" мовою закону і кримінальної відповідальності з військоматами, які моментами працюють по радянському типу: набирають будь кого, щоб відзвітувати про свою роботу.

    Звідти, ми маємо любителів випити, заховатися в тилу, щоб підзаробити грошенят. Воювати за свою країну, вони точно не будуть.

    З бійцями мають працювати психологи, хоча нам до цього ще дуже далеко. Врешті решт, відповідати за свої вчинки, повинні не тільки солдати, але й офіцери.

    В нашій армії, не всі офіцери - командири. Багато з них, суто дотримуються статуту, більше знань в них не має. Для багатьох офіцерів, солдати - це просто - "мобіки", а не люди. Так не повинно бути.

    Тому, Безугла, яка хизується тим, що нібито перебуває на фронті, мала б вивчити ситуацію з різних боків. Саме Безуглу, Арахамію потрібно запитувати, що вони робили для підготовки до війни з росією. Тим більше, що війна триває з 2014 року.

    Україна, не росія. Ми тим і відрізняємося від росіян, що маємо громадянське суспільство, яке може та повинно контролювати владу.

    На даний момент, нам всім потрібно працювати на перемогу, боротися і бути частиною нашої армії. Проблеми в армії - це наші проблеми. Адже армія - це наші брати, сестри, батьки, друзі, які взяли в руки зброю, щоб знищувати окупантів.

    Боже, бережи Україну.
  • John Doe bb3bbece
    Жеваго - це спонсор опозиційного до зеленої "влади" каналу Еспресо. І не найбільше зло. Чомусь пінчуки, ахмьотови, коломойські та інші незрівняно впливовіші олігархи у неї питань не викликають.
  • Sophia-Maria Duglass
    С трудом верится, что его посадят в тюрьму на долгий срок
    А ВОТ ДЕПУТАТИ ПРИНЯЛИ ЗАКОН , как наказывать воинов
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