Опубліковано фото готелю, в якому затримали Жеваго. ФОТО

Костянтина Жеваго затримали в готелі Le K2 Palace Courchevel на французькому гірськолижному курорті Куршевель.

Фото готелю опублікував журналіст Михайло Ткач, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Готель Le K2 Palace Courchevel, в якому затримали Костянтина Жеваго", - підписав він знімки.





За інформацією з сайту Booking.com, ніч у номері на двох в цьому готелі коштує близько 57 тис.

Номери майже на всі дні заброньовані. (Фото з сайту Booking.com).

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 грудня Костянтина Жеваго затримали в Куршевелі за запитом української сторони. Його підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів.











