На приватному подвір’ї у Миколаєві здетонував касетний снаряд, - поліція . ФОТО
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28 грудня в Інгульському районі Миколаєва від детонації касетного снаряда постраждала 52-річна місцева мешканка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета.
"Як виявилося, небезпечна знахідка вже певний час знаходилася у купі сміття, який жінка вирішила підпалити, коли прибирала у подвір’ї свого приватного будинку. Саме у цей час снаряд і здетонував", - йдеться в повідомленні.
Жінці посікло ноги. Наразі вона в лікарні. Загинула домашня собака.