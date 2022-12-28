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Двом колишнім працівникам "Укрзалізниці" оголошено про підозру за роботу на російських загарбників під час окупації Харківщини. ФОТО

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На Харківщині викрили експрацівників "Укрзалізниці", які контролювали процес ввезення російської техніки на Харківщину

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисники влітку почали співпрацювати з окупантами, уклавши договори з так званим генеральним директором підприємства "Куп'янська залізниця".

"Так, 49-річний чоловік обійняв посаду "начальника" виробничого підрозділу "Куп’янська колійна машинна станція №133", створеного окупаційною владою, а 50-річний колаборант став його "заступником". На фейкових посадах чоловіки допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з окупованою на той час частиною Харківщини. Насамперед колаборанти сприяли ввезенню російської військової техніки", - розповіли в прокуратурі.

Після деокупації підозрювані вирішили уникнути відповідальності перед українською владою: псевдокерівник втік до Чернівців, а його "заступник" переховувався по населених пунктах Харківщини.

Обоє перебувають під вартою. Їм інкримінують провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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Двом колишнім працівникам Укрзалізниці оголошено про підозру за роботу на російських загарбників під час окупації Харківщини 01Двом колишнім працівникам Укрзалізниці оголошено про підозру за роботу на російських загарбників під час окупації Харківщини 02

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Топ коментарі

  • Виктор Рацун
    Сомневаюсь, что им пистолет держали у виска. Скорее всего ждуны и сознательно и добровольно перешли на сторону врага. И одеты они так, что на голодающих не похожи. И что им будет? Выйдут скоро и опять будут работать на врага. Вы должны понимать что после зоны, Украину они любить не будут уже никогда люто ненавидеть до конца. И принимать Законы нужно ужесточающие ответственность за коллаборацию с врагом, пожизненный запрет на гос. и выборные должности и лишение права голосовать. Герои гибнут за Родину, а эти многочисленные мрази сидят в безопасности и погибать не собираются. Они нам нового Януковича через несколько лет выберут.
  • Ihor V
    Як там справи у баканова, дємченко, вітренка? Агов СБУ.
  • Ihor V
    Самі патріотичні мусора і сбу-шники тікали з Херсона один поперед одного 24.02. І ніхто досі не відповідає за пройоп Півдня.
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