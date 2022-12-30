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Наслідки нічної атаки дронами у Києві. ФОТОрепортаж

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Російські загарбники дронами "Shahed" атакували адмінбудівлю у Києві, сталася пожежа. Також пошкоджено житловий будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

"Безпілотник "Shahed" влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували. Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи",- розповів він.

За словами Тимошенка, інформації про постраждалих немає.

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Наслідки нічної атаки дронами у Києві 02
Наслідки нічної атаки дронами у Києві 03

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Всі народи і держави облаштовують на краще свій побут, виготовляють щось нове, дарують одне одному подарунки і тільки смердюча Засрашка виготовляє ракети і танки, щоб десь щось розвалити, когось вбити. Потвора, а ще старі люди казали - нечиста сила!
  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    Після слів Кирило Тимошенко можна нечитати
  • neverlok lok
    Коли такі фото з іншого боку будуть ..В них теж є столиця з адмінбудівлями
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