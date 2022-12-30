Наслідки нічної атаки дронами у Києві. ФОТОрепортаж
13 60816
Російські загарбники дронами "Shahed" атакували адмінбудівлю у Києві, сталася пожежа. Також пошкоджено житловий будинок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
"Безпілотник "Shahed" влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували. Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи",- розповів він.
За словами Тимошенка, інформації про постраждалих немає.