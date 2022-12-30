Наслідки обстрілу Донеччини російськими окупантами. ФОТОрепортаж
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Волноваському напрямку під артилерійським вогнем знову опинився Вугледар, а серед ночі 2 ракетних ударів зазнав Багатир Великоновосілківської громади - пошкоджено вікна, двері та фасад храму, зруйновано підсобні приміщення кав'ярні. Без жертв.
На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді - у Гострому пошкоджено лінії електропередач, а зранку відбувся обстріл Дальнього. Поодинокі прильоти були у Мар'їнці та Авдіївці.
На Горлівському напрямку росіяни завдали 4 ракетні удари по Костянтинівці - ніхто не постраждав, але пошкоджень різного ступеню зазнали інтернат, кінотеатр і гуртожиток. Періодичні обстріли зафіксовано на околицях Часовоярської та Соледарської громад.
На Лисичанському напрямку під обстріли потрапила Серебрянка Сіверської громади, а також Торське та Зарічне Лиманської громади - без постраждалих", - розповів очільник обладміністрації.