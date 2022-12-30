Нацгвардійці та поліцейські для календаря сфотографувалися з покинутими тваринами. ФОТО
Про це повідомляє Західне територіальне управління Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми охороняємо громадських порядок та патрулюємо місто та область. Бачимо, що кількість безпритульних тварин значно збільшилася, і збільшилася кількість породистих тварин, яких залишили на вулиці через війну", - розповів молодший сержант НГУ Валентин.
Мета акції - зібрати гроші на допомогу безпритульним тваринам та привернути увагу суспільства до їх існування.
"Всі тварини, яких відзняли для календаря, були хворими, занедбаними, просто в жахливому стані. Працівники фонду, волонтери та небайдужі люди допомогли їх перетворити на справжніх фотомоделей", - йдеться у повідомленні.
Подібні календарі в Рівному виготовляють щороку. Багато хто з тварин, які знімалися для календарів у попередні роки, після цього знайшли собі нових господарів.