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Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві попрощалися з бійцем ЗСУ та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим, який загинув у бою з окупантами біля селища Білогорівка на Луганщині.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Боєць територіальної оборони Геннадій Афанасьєв, позивний Тор, загинув під час боїв з окупантами біля селища Білогорівка Луганської області. Колишній політв’язень РФ з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Захиснику було 32 роки.

Про смерть Афанасьєва відомо 21 грудня 2022 року.

"Геннадій народився в Сімферополі в українському Криму. До 11 років жив в Одесі, ходив в україномовні дитсадок і школу, тоді й полюбив Україну. Потім з мамою повернувся до Криму. Навчався в гімназії №3 імені Антона Макаренка. У 2012-му закінчив Таврійський університет за спеціальністю "Право". Півтора року працював фотографом. Під час окупації Криму навесні 2014-го брав участь в акціях протесту. 9 травня його заарештували у Сімферополі й звинуватили у тероризмі. Окупанти засудили Геннадія до 7 років в’язниці. Під час полону він пережив тортури та психологічний тиск. У червні 2016-го в рамках обміну Геннадій повернувся до України. Жив у Києві. Працював у сфері ІТ, проводив безкоштовні курси для ветеранів. Написав книгу про російський полон "Піднятися після падіння". Одружився. Обожнював тварин і книги.

З початком повномасштабного російського вторгнення Геннадій приєднався до 130-го батальйону 241-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Спочатку підрозділ обороняв Київщину, Харківщину, а потім вирушив на Донеччину", - зазначили у Представництві президента при АРК.

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Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 01
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 02
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 03
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 04
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 05
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 06
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 07
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 08
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 09
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 10
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 11
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 12
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 13
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 14
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 15
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 16
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 17
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 18
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 19
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 20
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 21
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 22
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 23
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 24
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 25
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 26
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 27
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 28
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 29
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 30
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 31
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 32
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 33
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 34
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 35
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 36
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 37
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 38
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 39
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 40
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 41
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 42
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 43
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 44
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 45
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 46
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 47
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 48
Із воїном та колишнім політв’язнем Геннадієм Афанасьєвим попрощалися у Києві 49

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Спи спокiйно Герою. То шо ти не встиг закiнчуть твоi побратими. Москаль буде переможенний.
  • Наталія Федів
    Співчуття родині і побратимам.
  • Андрей Моисеенко 5be38f2c
    Який же він росіянин. Він справжній українець. Вічна йому пам'ять.
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