Прощання з українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у бою з окупантами під Бахмутом, відбулося у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Із українським захисником Олегом Рибальченком, який загинув у боях під Бахмутом, попрощалися у Києві.
Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.
Олег захищав Батьківщину з 2014 року.
"З 2011 по 2017 рік Олег Рибальченко був студентом історичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. Олег завжди був учасником культурних та спортивних заходів університету. Олег був обдарованим студентом, дослідником нової історії Греції, вільно володів англійською та грецькою мовами", - повідомили WBC Ультрас Динамо.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.