У Краматорську знесли пам’ятник Пушкіну. ФОТО

Міський голова Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко показав фото демонтажу погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Відповідне фото він опублікував у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Випий кави, післязавтра Новий рік. Напевно ще не без росії в Україні, але все буде - прийде час. Тут місце для своїх героїв, своєї культури та історії. Це не боротьба з пам’ятниками, це боротьба України за життя. Українське - в Україні", - написав Гончаренко.

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