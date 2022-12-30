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У Краматорську знесли пам’ятник Пушкіну. ФОТО

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Міський голова Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко показав фото демонтажу погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Відповідне фото він опублікував у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Випий кави, післязавтра Новий рік. Напевно ще не без росії в Україні, але все буде - прийде час. Тут місце для своїх героїв, своєї культури та історії. Це не боротьба з пам’ятниками, це боротьба України за життя. Українське - в Україні", - написав Гончаренко.

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У Краматорську знесли пам’ятник Пушкіну 01

Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Гарну справу роблять земляки! Вата потрішки зникає, але роботи ще непочатий край!
  • Александр Алекс de6e56ae
    Нарешті! Цій імперській потворі не місце в українських містах. Взагалі всі металеві пам'ятники пушкіну мають бути переплавлені в кулі для вбивства людиноподібних істот - кацапів
  • Анатолий К 65c6a92d
    "Московськими болатами" там стало менше смердіти.
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