Зеленський вручив волонтерам нагороди "Золоте серце". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вручив представникам українського волонтерського руху нагороди президента України "Золоте серце".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Нагорода започаткована указом президента від 5 грудня №825. Її за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху отримали представники волонтерських організацій та рухів, які сприяють забезпеченню оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ та подоланню її наслідків.

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Зеленський висловив подяку волонтерам за їхню важку і надзвичайно важливу роботу і зазначив, що відзнака "Золоте серце" символізує відданість волонтерів Україні та захисникам нашої держави. "Цього року заснована відзнака "Золоте серце". Я вважаю, що саме таке серце у вас і в усіх представників волонтерського руху. Хочу подякувати вам за ваше серце, за ваш час, за життя, бо багато з вас цілковито змінили своє життя з перших днів цієї війни. І за вашу безмірну любов до України й до наших прекрасних людей і міцних воїнів", - зазначив глава держави.

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Ті, хто зібрався, вшанували хвилиною мовчання пам'ять волонтерів, які віддали свої життя за Україну.

Зеленський побажав волонтерам у новому 2023 році перемоги України у війні з агресором.

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