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Зеленський вручив волонтерам нагороди "Золоте серце". ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський вручив представникам українського волонтерського руху нагороди президента України "Золоте серце".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Нагорода започаткована указом президента від 5 грудня №825. Її за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху отримали представники волонтерських організацій та рухів, які сприяють забезпеченню оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ та подоланню її наслідків.

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Зеленський висловив подяку волонтерам за їхню важку і надзвичайно важливу роботу і зазначив, що відзнака "Золоте серце" символізує відданість волонтерів Україні та захисникам нашої держави. "Цього року заснована відзнака "Золоте серце". Я вважаю, що саме таке серце у вас і в усіх представників волонтерського руху. Хочу подякувати вам за ваше серце, за ваш час, за життя, бо багато з вас цілковито змінили своє життя з перших днів цієї війни. І за вашу безмірну любов до України й до наших прекрасних людей і міцних воїнів", - зазначив глава держави.

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Ті, хто зібрався, вшанували хвилиною мовчання пам'ять волонтерів, які віддали свої життя за Україну.

Зеленський побажав волонтерам у новому 2023 році перемоги України у війні з агресором.

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Це тим, які пішли працювати під Єрмаком. А тим які не погодились - обшуки, травля в СМІ, погрози відкрити справи про зраду. і т.д.
  • CrossFirenko
    Ну, не цим точно:

  • Oresta Bartka
    Ескіз тої відзнаки робив Юзік. Після літру самогонки.
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