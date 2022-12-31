Клаптик землі для орків, останні диктатори, привітання від "вагнерівців". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
З наступаючим!
Нарешті
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі почався демонтаж пам’ятника Катерині ІІ. ВIДЕО
...назавжди
Важливе запитання
Алковіщун
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Клаптик землі для орків
День ППО в Енгельсі
Останні диктатори
Астанавитесь!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополит УПЦ МП Павло звернувся до Зеленського: хоче залишитися у Києво-Печерській Лаврі. ВIДЕО
Святкове
Чудовий фон для зустрічі
Так і живемо
Такого Америка не зможе пережити...
Уже незабаром
Привітання від "вагнерівців"
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