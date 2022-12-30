У Росії підтвердили ліквідацію командира 39-ї бригади полковника Гаджибалаєва. ФОТО
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30 грудня російські офіційні джерела підтвердили ліквідацію в Україні командира 39-ї омсбр Марата Гаджибалаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Сулейман-Стальської адміністрації республіки Дагестан РФ.
"З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвим попрощалися сьогодні у його родовому селі Зізік", - зазначається у офіційному повідомленні від 30 грудня.