У Росії підтвердили ліквідацію командира 39-ї бригади полковника Гаджибалаєва. ФОТО

30 грудня російські офіційні джерела підтвердили ліквідацію в Україні командира 39-ї омсбр Марата Гаджибалаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Сулейман-Стальської адміністрації республіки Дагестан РФ.

"З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвим попрощалися сьогодні у його родовому селі Зізік", - зазначається у офіційному повідомленні від 30 грудня.

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