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У Росії підтвердили ліквідацію командира 39-ї бригади полковника Гаджибалаєва. ФОТО

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30 грудня російські офіційні джерела підтвердили ліквідацію в Україні командира 39-ї омсбр Марата Гаджибалаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті  Сулейман-Стальської адміністрації республіки Дагестан РФ.

"З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвим попрощалися сьогодні у його родовому селі Зізік", - зазначається у офіційному повідомленні від 30 грудня. 

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У Росії підтвердили ліквідацію командира 39-ї бригади полковника Гаджибалаєва 01

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Топ коментарі

  • Valerij 9378d906
    І як завжди земля тобі залізобетоном, собакам собачья смерть!!!!
  • ватникобой
    а что сраный даг забыл в Херсонской области? Помидорок хоть успел покушать?
  • Vadim Smirnoff
    Одним вонючим ******** стало меньше!!!
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