"Укрзалізниця" презентувала свій перший модернізований електропоїзд. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Цей електропоїзд може вмістити 964 пасажири та здатен розвивати швидкість до 120 км/год.

"Після капітального ремонту цей електропоїзд, виготовлений на українському заводі "Луганськтепловоз", поповнив перелік відновлених приміських поїздів "Укрзалізниці". Цей поїзд ми зробили максимально зручним для пасажирів", - йдеться в повідомленні.

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В електропоїзді встановлені пандуси в кожному головному вагоні поїзда, інклюзивні вбиральні (зі сповивальними столиками), облаштовані місця для перевезення велосипедів (24 місця у всьому поїзді), місця для сидіння для пасажирів з інвалідністю.

Також поїзд оснащено USB/Type-C портами для зарядки гаджетів, зовнішніми та внутрішніми системами відеоспостереження, освітленням зон посадки та висадки пасажирів.

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