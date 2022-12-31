"Укрзалізниця" презентувала свій перший модернізований електропоїзд. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Цей електропоїзд може вмістити 964 пасажири та здатен розвивати швидкість до 120 км/год.
"Після капітального ремонту цей електропоїзд, виготовлений на українському заводі "Луганськтепловоз", поповнив перелік відновлених приміських поїздів "Укрзалізниці". Цей поїзд ми зробили максимально зручним для пасажирів", - йдеться в повідомленні.
В електропоїзді встановлені пандуси в кожному головному вагоні поїзда, інклюзивні вбиральні (зі сповивальними столиками), облаштовані місця для перевезення велосипедів (24 місця у всьому поїзді), місця для сидіння для пасажирів з інвалідністю.
Також поїзд оснащено USB/Type-C портами для зарядки гаджетів, зовнішніми та внутрішніми системами відеоспостереження, освітленням зон посадки та висадки пасажирів.