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"Укрзалізниця" презентувала свій перший модернізований електропоїзд. ФОТОрепортаж

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"Укрзалізниця" презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Цей електропоїзд може вмістити 964 пасажири та здатен розвивати швидкість до 120 км/год.

"Після капітального ремонту цей електропоїзд, виготовлений на українському заводі "Луганськтепловоз", поповнив перелік відновлених приміських поїздів "Укрзалізниці". Цей поїзд ми зробили максимально зручним для пасажирів", - йдеться в повідомленні.

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В електропоїзді встановлені пандуси в кожному головному вагоні поїзда, інклюзивні вбиральні (зі сповивальними столиками), облаштовані місця для перевезення велосипедів (24 місця у всьому поїзді), місця для сидіння для пасажирів з інвалідністю.

Також поїзд оснащено USB/Type-C портами для зарядки гаджетів, зовнішніми та внутрішніми системами відеоспостереження, освітленням зон посадки та висадки пасажирів.

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Укрзалізниця презентувала свій перший модернізований електропоїзд 01
Укрзалізниця презентувала свій перший модернізований електропоїзд 02
Укрзалізниця презентувала свій перший модернізований електропоїзд 03
Укрзалізниця презентувала свій перший модернізований електропоїзд 04
Укрзалізниця презентувала свій перший модернізований електропоїзд 05

Топ коментарі

  • V 2af7597c
    Deutsche Bahn AG (DB AG або DB) - німецька залізнична компанія, найбільший залізничний оператор Німеччини. Deutsche Bahn AG є державною компанією, найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.
    Скотинякам дай залізницю українську приватизувати, так її на металолом поріжуть.
  • V 2af7597c
    Зовсім непогана електричка, цікаво що з нею буде через півроку - порізані сидіння та написи грубою москальською мовою?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Красівоє! 😊 От лише хвалитись нічим. Бо штучний екземпляр лише підкреслює убогість всього решта. І я пернконаний, що таких електричок переважна більшість маршрутів не дочекаються ще років 20. УЗ починати треба не з побудови музейних експонатів, а з наведення елементарного порядку у тому, що є. Наприклад, нашестя безхатченків та плкашні, які окупували нічні електрички, щоб мати можливість де поспати. Чи міграцію цілих таборів осіб ромськох нацвональності, які везуть в електричках все - від численних клунків з речами до дерев'яних піддонів для багать і пластмасових ящиків. Цю публіку провідники завбачливо обходять, навіть не пробуючи спитати у них квитки. Навіть якщо поставити таку електричку на звичайний маршрут у напрямку зі Львова на Закарпаття, за два рейси їй прийде кирдик.
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