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Минулої доби росіяни вбили 6 цивільних, ще 7 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

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Минулої доби російські окупанти вбили 6 мирних жителів в Україні.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними обласних військових адміністрацій у Донецькій області 3 загиблих, 3 поранених. У Запорізькій області - 1 поранений. У Харківській області - 2 загиблих (у т.ч. 1 на міні), 1 поранений. У Херсонській області - 2 поранених. У Чернігівській області - 1 загиблий.

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Минулої доби росіяни вбили 6 цивільних, ще 7 осіб зазнали поранень, - ОП 01

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