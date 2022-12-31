Росіяни вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані, є поранений. ФОТОрепортаж

Російські загарбники прицільно вдарили ракетою С-300 Лиманському відділу поліції (Донецька область).

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут мало бути новорічне вітання. Але спершу маю показати вам, який "подарунок" ми отримали сьогодні від ворога. російська ракета С-300 прицільно поцілила у Лиманський відділ поліції Донецької області", - повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

У потерпілого поліцейського травми середньої тяжкості, надається медична допомога.

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