Внаслідок обстрілу Запоріжжя поранено 4 особи, зокрема вагітну жінку та дитину, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю.
Про це розповів голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ракетного удару близько 14-Ї години частково зруйновано 2 приватних житлових будинки, ще близько 8 пошкоджено. В наслідок вибуху поранень зазнали: 1 чоловік, 2 жінки (одна з них вагітна), та дитина. Дівчинка 2008 року у важкому стані в реанімації.
Загрози життю іншим постраждалим не має. На місці працюють рятувальники та працівники комунальних служб обласного центру", - йдеться в повідомленні.
Також він опублікував наслідки обстрілу.