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Україна повернула з російського полону 140 осіб: Серед них захисники Маріуполя та Зміїного. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Україна повернула з російського полону 140 осіб. Серед них захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРО та військові з Бахмутського напрямку.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому .
Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.
82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ.
132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат…", - розповів він.