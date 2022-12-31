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Україна повернула з російського полону 140 осіб: Серед них захисники Маріуполя та Зміїного. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Україна повернула з російського полону 140 осіб. Серед них захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРО та військові з Бахмутського напрямку.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому .

Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.

82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ.

132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат…", - розповів він.

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Україна повернула з російського полону 140 осіб: Серед них захисники Маріуполя та Зміїного 01
Україна повернула з російського полону 140 осіб: Серед них захисники Маріуполя та Зміїного 02
Україна повернула з російського полону 140 осіб: Серед них захисники Маріуполя та Зміїного 03

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дуже гарна позитивна та святкова новина.Україна вітає своїх героїв на рідній землі...
  • Garry Dron 6973c752
    Скільки єдиноразово зеленський здав у полон Азовців і бійців з Азовсталі, 3 500 ?
  • Garry Dron 6973c752
    Мукай не так голосно Зе дебіл
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