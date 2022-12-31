Уламки російської ракети в одному з районів Київщини. ФОТОрепортаж
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Внаслідок падіння частин російської ракети потерпілих та руйнувань немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"Частини збитої силами ППО ракети знайшли в лісосмузі після сьогоднішнього обстрілу столичного регіону. Потерпілих і руйнувань немає. Поліцейські оглядаюсь місце події та документують злочини рф.
Дякую нашим військовим за ефективну роботу. Цього дня над даним районом військові збили щонайменше 3 ракети окупантів", - йдеться в повідомленні.