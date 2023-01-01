Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Вночі росіяни двічі обстріляли Нікопольщину, пошкоджено лікарню, банк, аптеки, готель, магазини та лінію електропередач, поранено жінку. ФОТОрепортаж

1 3741
Ворожі "Гради" та важка артилерія умисно били по житлових кварталах саме у святкові години. Під приціл потрапили дві громади - Червоногригорівська та Нікопольська.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Нікополь прилетіли щонайменше 20 снарядів. Один з них спричинив займання у дев’ятиповерхівці. 48-річна жінка отримала осколково-опікове поранення очей - її доправили до лікарні. Ранком жінку виписали.

У місті пошкоджені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Побито лікарню, банк, дві аптеки, готель, магазини та лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Також резніченко повідомив, про "новорічний подарунок від повітряного командування "Схід"": "Наші захисники неба знищили один дрон-камікадзе, який летів на область. То був "Шахед"".

Зазначається, що решта районів зустрічали новий рік під звуки сирени та без надзвичайних ситуацій, і зараз всюди спокійно.

Читайте також: У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла, - ДТЕК

Вночі росіяни двічі обстріляли Нікопольщину, пошкоджено лікарню, банк, аптеки, готель, магазини та лінію електропередач, поранено жінку 01
Вночі росіяни двічі обстріляли Нікопольщину, пошкоджено лікарню, банк, аптеки, готель, магазини та лінію електропередач, поранено жінку 02
Вночі росіяни двічі обстріляли Нікопольщину, пошкоджено лікарню, банк, аптеки, готель, магазини та лінію електропередач, поранено жінку 03
Вночі росіяни двічі обстріляли Нікопольщину, пошкоджено лікарню, банк, аптеки, готель, магазини та лінію електропередач, поранено жінку 04

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини