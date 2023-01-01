Вночі росіяни двічі обстріляли Нікопольщину, пошкоджено лікарню, банк, аптеки, готель, магазини та лінію електропередач, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Ворожі "Гради" та важка артилерія умисно били по житлових кварталах саме у святкові години. Під приціл потрапили дві громади - Червоногригорівська та Нікопольська.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Нікополь прилетіли щонайменше 20 снарядів. Один з них спричинив займання у дев’ятиповерхівці. 48-річна жінка отримала осколково-опікове поранення очей - її доправили до лікарні. Ранком жінку виписали.



У місті пошкоджені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Побито лікарню, банк, дві аптеки, готель, магазини та лінію електропередач.



У Червоногригорівській громаді минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.



Також резніченко повідомив, про "новорічний подарунок від повітряного командування "Схід"": "Наші захисники неба знищили один дрон-камікадзе, який летів на область. То був "Шахед"".



Зазначається, що решта районів зустрічали новий рік під звуки сирени та без надзвичайних ситуацій, і зараз всюди спокійно.

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