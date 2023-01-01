Минулої доби рашисти поранили одного жителя Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 31 грудня, російські окупанти поранили одного жителя Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 31 грудня росіяни поранили 1 мирного жителя Донеччині - у Дальньому", - йдеться у повідомленні.

Кириленко нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - додає очільник регіону.

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