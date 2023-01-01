Уламки "Шахеда" на спортивному майданчику, - Нєбитов. ФОТО
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Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав уламки "Шахеда", що впали на спортивний майданчик.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"Уламки шахіда - частина нічного привітання від "братського народу" з Новим роком!
Можна сказати, і дешево, і без смаку! Справжній орко-style.
І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти.
Це все, що потрібно знати про державу-терориста і її армію.
Дякуємо підрозділам ППО ЗСУ за відмінний результат. Без вашої професійної роботи ранок був би недобрий", - написав він.