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Уламки "Шахеда" на спортивному майданчику, - Нєбитов. ФОТО

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Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав уламки "Шахеда", що впали на спортивний майданчик.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Уламки шахіда - частина нічного привітання від "братського народу" з Новим роком!

Можна сказати, і дешево, і без смаку! Справжній орко-style.

І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти.

Це все, що потрібно знати про державу-терориста і її армію.

Дякуємо підрозділам ППО ЗСУ за відмінний результат. Без вашої професійної роботи ранок був би недобрий", - написав він.

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Уламки Шахеда на спортивному майданчику, - Нєбитов 01
Уламки Шахеда на спортивному майданчику, - Нєбитов 02

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