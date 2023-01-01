Окупанти били із мінометів та артилерії по Харківщині, сталися масштабні пожежі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 31 грудня, російські окупанти з мінометів та артилерії завдавали ударів по мирному населенню міст і сіл Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

"У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарські будівлі, сталися масштабні пожежі. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих не було", - йдеться у повідомленні.

Очільник регіону нагадує, що в області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення Сили оборони України ведуть бої з ворогом, щоденно завдаючи окупантам нових втрат. Україна переможе!", - резюмує Синєгубов.

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