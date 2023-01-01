Новорічна ніч на Донеччині: росіяни продовжили обстрілювати населені пункти на різних ділянках фронту, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжували стріляти на різних ділянках фронту навіть у новорічну ніч.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під вогонь потрапив Вугледар та околиці міста — без жертв.

На Донецькому напрямку напередодні відбувся обстріл приватного сектора Курахового, а вже після півночі росіяни двічі обстріляли Авдіївку з Градів — ніхто не постраждав.

На Горлівському напрямку обстрілу зазнав Торецьк — пошкоджено 8 будинків, інформація про постраждалих не надходила.

Також учора снаряд прилетів до Олексієво-Дружківки Дружківської громади — снаряд не розірвався, руйнувань та жертв немає", - йдеться в повідомленні.

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