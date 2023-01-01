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Ситуація в енергосистемі контрольована. Робимо все, щоб новорічне свято було зі світлом, - "Укренерго"

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Минула доба була складною для енергетиків. Після 11-ї масованої ракетної атаки 31 грудня, не досягнувши своєї глобальної цілі – залишити українців на Новий рік без електроенергії, ворог майже одразу завдав наступного удару.

В новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13 масованої атаки дронами. Протиповітряна оборона Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, загалом знищила 45 ударних БПЛА. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень. Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію!", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в енергосистемі контрольована. Робимо все, щоб новорічне свято було зі світлом, - Укренерго 01

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • россияне это сброд пидараZOV
    Нахіба про це волати,ми самі все бачимо,навпаки потрібно вводити в оману ворога,що все погано та світла немає,нехай тішаться підари
  • Виктор Павлов 986ba9d7
    Да на новый год дали норм света людям,чтобы хорошо отпраздновали...с вчерашнего вечера не выключали.Так что испортить украинцам новый год у орков не получилось.
    Спасибо Повiтряним силам и Енергетiкам!
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