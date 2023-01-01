У новорічну ніч ворог ударив по дитячій обласній лікарні у Херсоні, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Херсоні у новорічну ніч ворог обстріляв дитячу обласну лікарню. Рятувальники ліквідували пожежу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 1 січня приблизно опівночі внаслідок обстрілу сталася пожежа в корпусі дитячої обласної лікарні. Станом на 00.40 год. пожежі ліквідовані. Персоналом лікарні, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів евакуйовано в підвал 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників. Постраждалих немає.

"Також було 2 влучання в інший корпус лікарні. Пожежі не виникло. Вибито вікна, пошкоджено стіну. В момент обстрілу в корпусі людей не було. До робіт було залучено 26 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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