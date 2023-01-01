1 людина загинула, 1 поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону, - ОП. ФОТОрепортаж

У новорічну ніч російські окупанти продовжували бити по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон. Окупанти не припиняли бити по місту в новорічну ніч. Внаслідок чергового російського обстрілу 1 людина загинула, 1 - поранена. Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні. Зафіксовано близько 7 прильотів, вибито понад 700 вікон. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.















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