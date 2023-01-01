У межах обміну 31 грудня з російського полону визволено парамедика з "Азовсталі" Асана Ісенаджиєва. ФОТО
8 45810
Парамедик Асан Ісенаджиєв з "Азовсталі" повернувся з російського полону.
Про це повідомила представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ.
Кримчанин повернувся в Україну в межах чергового обміну полоненими 31 грудня 2022-го року.
"Відважний український воїн, представник корінного кримськотатарського народу парамедик з "Азовсталі", Асан Ісенаджиєв повернувся додому з ворожого полону! З першого дня повномасштабного вторгнення він рятував життя наших громадян - військових і цивільних", - написала Ташева.