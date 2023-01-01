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У межах обміну 31 грудня з російського полону визволено парамедика з "Азовсталі" Асана Ісенаджиєва. ФОТО

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Парамедик Асан Ісенаджиєв з "Азовсталі" повернувся з російського полону.

Про це повідомила представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ.

Кримчанин повернувся в Україну в межах чергового обміну полоненими 31 грудня 2022-го року.

"Відважний український воїн, представник корінного кримськотатарського народу парамедик з "Азовсталі", Асан Ісенаджиєв повернувся додому з ворожого полону! З першого дня повномасштабного вторгнення він рятував життя наших громадян - військових і цивільних", - написала Ташева.

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У межах обміну 31 грудня з російського полону визволено парамедика з Азовсталі Асана Ісенаджиєва 01

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Вітаємо справжнього героя на українській землі...
  • Alex Dev d4763325
    https://www.youtube.com/watch?v=2rZRJotQo0U
  • Дмитро Муженко 40d505ad
    Читай статтю - кримський татарин
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