У межах обміну 31 грудня з російського полону визволено парамедика з "Азовсталі" Асана Ісенаджиєва. ФОТО

Парамедик Асан Ісенаджиєв з "Азовсталі" повернувся з російського полону.

Про це повідомила представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ.

Кримчанин повернувся в Україну в межах чергового обміну полоненими 31 грудня 2022-го року.

"Відважний український воїн, представник корінного кримськотатарського народу парамедик з "Азовсталі", Асан Ісенаджиєв повернувся додому з ворожого полону! З першого дня повномасштабного вторгнення він рятував життя наших громадян - військових і цивільних", - написала Ташева.

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