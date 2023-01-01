Росіяни 31 грудня обстріляли Донецьку область 18 разів, поцілили у критичну інфраструктуру та оселі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

31 грудня росіяни 18 разів обстріляли житлові квартали 11 населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Нацполіції України.

"Окупанти накрили вогнем 11 населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Курахове, Миколаївка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Олексієво-Дружківка, села Веселе, Маркове, Предтечине. Армія Росії била ракетами, "Градами", артилерією.

Знищено та пошкоджено 26 цивільних об’єктів – 19 житлових будинків, школа, завод, трансформатор, зерносховище тощо", - йдеться в повідомленні.

Два ракетних удари із ЗРК "С-300" окупанти завдали по Миколаївці. Руйнувань зазнали навчальний заклад і дві багатоповерхівки.

Ще одна ракета вдарила по Олексієво-Дружківці, де пошкоджено 5 приватних осель. Також внаслідок ракетної атаки є пошкодження в промисловій зоні Краматорська.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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