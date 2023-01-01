Минулої доби морпіхи знищили 31 окупанта та декілька одиниць ворожої техніки, - ВМС

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Минулої доби, 31 грудня, морські піхотинці знищили 2 МТЛБ та 23 окупанта. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого було знищено 2 гаубиці та 8 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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